Путин дал старт строительству глубоководной части «Турецкого потока»

Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частей газопровода «Турецкий поток».

Президент побывал на капитанском мостике трубоукладочного корабля Pioneering Spirit, которое будет строить глубоководную часть газопровода. После Владимир Путин спустился в основной сварочный цех, где в тот момент шли монтажные и сварочные работы по стыковке мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока».



Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер доложил президенту, что все системы готовы к началу работы, после чего президент со словами «Давайте вперед!» нажал на кнопку, дав старт стыковке. Это фактически символизирует завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине Чёрного моря.



Миллер также сообщил, что строительство первой нитки газопровода будет завершено в марте 2018 года, а второй — в 2019 году. Первая будет предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения европейских стран.



По словам главы «Газпрома», «Турецкий поток» востребован рынком.



Алексей Миллер: «Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 года рост поставок к аналогичному периоду 2016 года уже составит 2 млрд 630 млн. В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 года по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 млрд кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют».



Протяженность морской части магистрали составляет 937 км. Pioneering Spirit способно монтировать от 3,5 до 5 километров газопровода в день. Размер планируемых инвестиций в «Турецкий поток» составляет порядка 6 млрд долларов.