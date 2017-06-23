Кадыров предложил организовать переговоры Роскомнадзора и Telegram в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который месяц назад завел аккаунт в Telegram, предложил организовать встречу представителей Роскомнадзора и мессенджера в Грозном.
В своем канале в Telegram Кадыров написал, что не хотел бы блокировки мессенджера, и призвал стороны к переговорам.
Рамзан Кадыров: «Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграма могут обсудить возможные варианты решения проблемы».
Канал в Telegram глава Чечни завел в мае, чтобы делиться с подписчиками мыслями и опытом «в неформальном виде».
мессенджер будет заблокирован, если так и не начнет исполнять обязанности организатора распространения информации.
Рамзан Кадыров: «Не хочется, чтобы Telegram блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я как один из активных пользователей мессенджера считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга. Со своей стороны готов в Грозном предоставить площадку для встречи, где представители Роскомнадзора и Телеграма могут обсудить возможные варианты решения проблемы».
Канал в Telegram глава Чечни завел в мае, чтобы делиться с подписчиками мыслями и опытом «в неформальном виде».
мессенджер будет заблокирован, если так и не начнет исполнять обязанности организатора распространения информации.
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