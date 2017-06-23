В Петербурге изучают обстоятельства проведения оккультных обрядов в морге

Сотрудников петербургского морга могут привлечь к ответственности за то, что они предоставляли экстрасенсам доступ в морг. Прокуроры провели проверку и установили, что по ночам бюро посещала ведунья и ее ученики для проведения оккультных обрядов.
Уроки практической магии начинающим экстрасенсам преподавали прямо в помещении, где хранятся тела усопших. Это выявили прокуроры во время проверки.
Патологоанатом Георгий Лаврентюк — закоренелый атеист. Не верит ни во что, а в магию и подавно, но перед чарами ведуньи и экстрасенса Натальи Бантеевой доктор медицинских наук оказался бессилен. И теперь из-за того, что открыл двери морга для выхода в потусторонний мир у него проблемы в мире реальном. Оказалось, служебное помещение он предоставил так называемым ясновидящим для проведения уроков практической магии. Среди гробовой тишины и холодильных камер последователи колдуньи отрабатывали свои способности на умерших.
Георгий Лаврентюк: «Она пришла со своей группой, и мы проверили ее экстрасенсорные возможности на нашем материале. Было проведено тестирование, которое она не прошла. Поэтому, дальнейшие отношения мы не открывали, договоров не делали».
Врач уверяет: ничего криминального в этом нет. Мол, интерес сугубо научный. Ведь в кино часто показывают, как маги без какого-либо вскрытия и экспертиз определяют точную причину смерти человека. Он также решил попробовать. Но, как показала проверка, ясновидящая и ее команда делали это не по просьбе родственников умерших, например, или пытаясь безвозмездно помочь следствию распутать сложное дело, а сугубо в личных интересах. Никто из родственников усопших об этом даже не догадывался.
Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».
Патологоанатом Георгий Лаврентюк — закоренелый атеист. Не верит ни во что, а в магию и подавно, но перед чарами ведуньи и экстрасенса Натальи Бантеевой доктор медицинских наук оказался бессилен. И теперь из-за того, что открыл двери морга для выхода в потусторонний мир у него проблемы в мире реальном. Оказалось, служебное помещение он предоставил так называемым ясновидящим для проведения уроков практической магии. Среди гробовой тишины и холодильных камер последователи колдуньи отрабатывали свои способности на умерших.
Георгий Лаврентюк: «Она пришла со своей группой, и мы проверили ее экстрасенсорные возможности на нашем материале. Было проведено тестирование, которое она не прошла. Поэтому, дальнейшие отношения мы не открывали, договоров не делали».
Врач уверяет: ничего криминального в этом нет. Мол, интерес сугубо научный. Ведь в кино часто показывают, как маги без какого-либо вскрытия и экспертиз определяют точную причину смерти человека. Он также решил попробовать. Но, как показала проверка, ясновидящая и ее команда делали это не по просьбе родственников умерших, например, или пытаясь безвозмездно помочь следствию распутать сложное дело, а сугубо в личных интересах. Никто из родственников усопших об этом даже не догадывался.
Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».
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