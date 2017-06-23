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  • 23.06, 19:54
    В Петербурге начинающим экстрасенсам преподали урок магии в морге. Санкт-Петербург, мистика и оккультизм, морги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге начинающим экстрасенсам преподали урок магии в морге

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    В Петербурге начинающим экстрасенсам преподали урок магии в морге

    В Петербурге начинающим экстрасенсам преподали урок магии в морге

      Прокуратура заинтересовалась мастер-классами экстрасенса Натальи Бантеевой в помещении бюро судмедэкспертизы.

      Надзорное ведомство Красногвардейского района провело проверку законности магических сеансов в помещении морга. Там победительница одного из телешоу демонстрировала свои сверхъестественные способности группе жаждущих острых ощущений. Мистические занятия обеспечивали сотрудники бюро судебно-медицинской экспертизы, которых теперь ждет вполне реальное наказание.

      Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, глядя на тела погибших в результате катастроф и самоубийств, ученики Бантеевой должны были установить причину смерти. В курс обучения входил не только морг, но и городские кладбища. По словам начинающих экстрасенсов, за такую магическую практику они отдавали по несколько десятков тысяч рублей.

      Изучив законность такой экскурсии в загробный мир, прокурор выявил сразу два нарушения федеральных законов о государственной экспертной деятельности и образовательных стандартов. Заходить в бюро судебно-медицинской экспертизы имеют право только профессиональные медики, родные погибших и сотрудники полиции.

      Юлиана Алексеева, старший помощник прокурора города по связям со СМИ: «В нарушение требований закона такой доступ был осуществлен без разрешения руководства бюро, без оформления документов, без проверки медицинского образования. Прокуратура внесла представление в адрес руководства бюро, где поставила вопрос об ответственности виновных лиц».

      Пока прокуратура рассматривает только действие должностных лиц, над магом тучи не сгустились. Направлено представление руководству бюро. В течение месяца работодатель сам должен назначить наказание для заведующего, попавшего под влияние экстрасенса.

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