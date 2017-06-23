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  • 23.06, 13:49

    «Незаменимых нет»: замглавы Минкомсвязи прокомментировал ситуацию с Telegram

    2 комментария

    «Незаменимых нет»: замглавы Минкомсвязи прокомментировал ситуацию с Telegram

    «Незаменимых нет»: замглавы Минкомсвязи прокомментировал ситуацию с Telegram

    Мессенджеру Telegram в случае его блокировки на территории России можно будет найти альтернативу. С таким заявлением выступил замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

    Отвечая на соответствующий вопрос, Волин отметил, что «незаменимых у нас нет», передает «Интерфакс».

    Вместе с тем он не стал оценивать возможный эффект от блокировки мессенджера и реакцию рынка. По словам чиновника, его ведомство не занимается «гаданием на кофейной гуще».

    В то же время в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) заявили, что полностью заблокировать Telegram в России невозможно. По мнению РАЭК, помешать работе мессенджера может только планомерная работа и давление на магазины приложений, в первую очередь Google Play и AppStore, передает РИА Новости.

    Из сообщения пресс-службы РАЭК: «В случае „успеха“ перестанут работать некоторые функции мессенджера, его не смогут установить новые пользователи, плюс возможны проблемы с обновлениями».

    Ранее в Telegram анонсировали реализацию поддержки прокси-серверов в мобильных версиях. Эта функция уже доступна Telegram для десктопов и работает на основе протокола SOCKS5. Сообщалось также, что поддержка прокси есть в экспериментальной версии программы для устройств на iOS.

    Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с публичным предупреждением к администрации и пользователям Telegram о неминуемой блокировке мессенджера в случае отказа исполнить требования российского законодательства. В руководстве Telegram неоднократно заявляли, что не будут сотрудничать с правительством и спецслужбами ни одной страны мира, и продолжат защищать шифрованием переписку своих пользователей.

    Кадыров, как активный пользователь Telegram, предложил вариант решения вопроса с блокировкой месседжера.

    Опубликовано НТВ 23 июня 2017 г.

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