В Москве задержали мужчину и женщину, расчленивших своих приятельниц

Следователи выяснили, кто убил и расчленил двух женщин, останки которых ранее были найдены под мостом в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной были обнаружены три фрагмента человеческого туловища.
Как сообщает СУ СК по Москве, в кратчайшие сроки были установлены и задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения, подозреваемые в совершении преступления.
Как полагает следствие, в ночь с 17 на 18 июня женщины приехали в гости к влюбленным на празднование дня рождения. В ходе застолья женщины и именинница повздорили. Мужчина решил вступиться за возлюбленную и до смерти избил приятельниц.
Влюбленные спрятали тела в диван, на котором и уснули. Проснувшись на следующий день, они расчленили тела, и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщает СУ СК по Москве, в кратчайшие сроки были установлены и задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения, подозреваемые в совершении преступления.
Как полагает следствие, в ночь с 17 на 18 июня женщины приехали в гости к влюбленным на празднование дня рождения. В ходе застолья женщины и именинница повздорили. Мужчина решил вступиться за возлюбленную и до смерти избил приятельниц.
Влюбленные спрятали тела в диван, на котором и уснули. Проснувшись на следующий день, они расчленили тела, и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли.
В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично. Расследование уголовного дела продолжается.
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