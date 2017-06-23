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  • 23.06, 13:49

    В Москве задержали мужчину и женщину, расчленивших своих приятельниц

    1 комментарий

    В Москве задержали мужчину и женщину, расчленивших своих приятельниц

    В Москве задержали мужчину и женщину, расчленивших своих приятельниц

    Следователи выяснили, кто убил и расчленил двух женщин, останки которых ранее были найдены под мостом в центре Москвы.

    Ранее сообщалось, что под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста со стороны Гончарной набережной были обнаружены три фрагмента человеческого туловища.

    Как сообщает СУ СК по Москве, в кратчайшие сроки были установлены и задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения, подозреваемые в совершении преступления.

    Как полагает следствие, в ночь с 17 на 18 июня женщины приехали в гости к влюбленным на празднование дня рождения. В ходе застолья женщины и именинница повздорили. Мужчина решил вступиться за возлюбленную и до смерти избил приятельниц.

    Влюбленные спрятали тела в диван, на котором и уснули. Проснувшись на следующий день, они расчленили тела, и часть фрагментов выбросили в Москву-реку, а остальную часть сожгли.

    В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично. Расследование уголовного дела продолжается.

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