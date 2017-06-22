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  • 22.06, 10:34

    Сумку с расчлененным телом женщины нашли под мостом в Москве

    2 комментария

    Сумку с расчлененным телом женщины нашли под мостом в Москве

    Сумку с расчлененным телом женщины нашли под мостом в Москве

    Фрагменты тела неизвестной женщины найдены в центре столицы под мостом.

    Как сообщили в СУ СК по Москве, «под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через реку со стороны Гончарной набережной обнаружены три фрагмента человеческого туловища».

    Из сообщения СУ СК по Москве: «Предварительно, фрагменты принадлежали женщине. Устанавливается личность потерпевшей, все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица».

    Источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил в свою очередь, что в обнаруженной сумке «лежало туловище, бедро и голень со стопой». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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