Сумку с расчлененным телом женщины нашли под мостом в Москве

Фрагменты тела неизвестной женщины найдены в центре столицы под мостом.
Как сообщили в СУ СК по Москве, «под левым береговым пилоном Большого Краснохолмского моста через реку со стороны Гончарной набережной обнаружены три фрагмента человеческого туловища».
Из сообщения СУ СК по Москве: «Предварительно, фрагменты принадлежали женщине. Устанавливается личность потерпевшей, все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица».
Источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил в свою очередь, что в обнаруженной сумке «лежало туловище, бедро и голень со стопой». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
Из сообщения СУ СК по Москве: «Предварительно, фрагменты принадлежали женщине. Устанавливается личность потерпевшей, все обстоятельства совершенного преступления, а также причастные к нему лица».
Источник Агентства городских новостей «Москва» сообщил в свою очередь, что в обнаруженной сумке «лежало туловище, бедро и голень со стопой». По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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