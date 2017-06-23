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  • 23.06, 07:45
    На ММКФ покажут рекордное число фильмов. Михалков, знаменитости, кино, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На ММКФ покажут рекордное число фильмов

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    На ММКФ покажут рекордное число фильмов

    На ММКФ покажут рекордное число фильмов

    На ММКФ покажут рекордное число фильмов

      Москва в 39-й раз стала мировым киноцентром — открылся Московский международный кинофестиваль.

      В этом году на одном из старейших кинофорумов представлено 247 картин. Такого количества лент на ММКФ еще не было. В основном конкурсе — 13 фильмов. Три из них — российские. Это «Карп отмороженный», «Купи меня» и «Мешок без дна». Получат ли наши кинематографисты статуэтку святого Георгия, станет известно 29 июня, когда будут объявлены лауреаты смотра.

      Впрочем, один уже известен. За вклад в мировой кинематограф приз вручили итальянскому актеру Франко Неро. Фильмом церемонии открытия стала индийская лента «Бахубали. Завершение».

      Основной площадкой 39-го ММКФ станет кинотеатр «Октябрь». По словам Никиты Михалкова, долгожданный фестивальный дворец начнут строить ближайшей осенью в Лужниках.

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