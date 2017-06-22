ММКФ открылся патриотической песней на стихи Марии Захаровой

#ммкф2017 #помнимлюбимскорбим #наргиз #fusionstyletv A post shared by Alesya Koretskaya👑 (@lady_alesya_) on Jun 22, 2017 at 10:00am PDT

Смотр продлится до 29 июня и за эту неделю постарается объять необъятное. Всего будет показано 247 картин. В конкурсную программу вошли 13 фильмов, в числе которых российская драма, корейский криминальный детектив и финская хроника сексуальной революции 70-х.В центре Москвы в районе кинотеатра «Россия» перекрыли движение. Полюбоваться звездами на красной дорожке пришли сотни поклонников кино.Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков зачитал приветствие президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что «этот старейший отечественный кинофорум по праву считается большим, знаковым событием в культурной жизни страны, других государств».Московский кинофестиваль открывается 22 июня, в День памяти и скорби, поэтому устроители церемонии решили начать ее с грустной ноты — на церемонии в исполнении певицы Наргиз прозвучала песня «Верните память», посвященная погибшим за родину российским военным. Автор композиции — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Зал слушал песню стоя.: «Мы все привыкли думать, что мир — это естественное состояние. Что это дано по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня — про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сегодня с вами сидели в этом зале, наслаждались жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас в Сирии, про тех наших ребят, которые никогда из Сирии уже не вернутся. Давайте их помнить, никогда не забывать, сочувствовать родным и близким и, самое главное, давайте жить».Всего в основном конкурсе участвуют 13 картин, Россию представляют сразу три фильма. — «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, «Карп отмороженный» Владимира Котта, «Купи меня» Вадима Перельмана. Церемония награждения победителей пройдет 29 июня.Подробности — в видеоматериале.