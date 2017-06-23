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  • 23.06, 04:43

    Прокуратура проводит проверку издевательств медсестры над малышом

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    Прокуратура проводит проверку издевательств медсестры над малышом

    Прокуратура проводит проверку издевательств медсестры над малышом

    Прокуратура проводит проверку издевательств медсестры над малышом

    Видеозаписью с издевательствами сахалинской медсестры над двухлетним пациентом заинтересовалась прокуратура.

    Накануне в соцсетях появилось видео, снятое медсестрой Макаровской районной больницы. Женщина, используя нецензурную брань, отчитывает двухлетнего ребенка. В связи с инцидентом районной прокуратурой проводится проверка, сообщает РИА Новости.

    Сразу после того, как видео разошлось по Сети и дошло до главврача, медсестра уволилась. Женщина написала заявление по собственному желанию.

    Двухлетний мальчик попал в Макаровскую ЦРБ после того, как его изъяли из родной семьи. Решается вопрос о лишении его матери родительских прав.

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