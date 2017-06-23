Экс-сотрудница астраханского Минздрава озвучила свою версию скандала

В Астрахани разбираются в громкой истории, которая подняла настоящую бурю негодования в соцсетях.
Пресс-секретарь местного Минздрава Анна Любезнова язвительно прокомментировала запись о смертельно больной девушке: мол, неразумно тратить на одного человека деньги, которым можно найти более рациональное применение.
У Ирины очень редкое заболевание — пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Опустив длинные описания, можно сказать просто — жизнь таких, как она, каждый день под угрозой. Прерывать прием лекарства нельзя. Необходимые четыре капельницы в месяц стоят 2,5 миллиона рублей, это 30 миллионов в год.
Сначала лекарством ее обеспечивал Минздрав, но потом закончились средства. Друзья Ирины выложили просьбу о помощи в соцсети. И тут в обсуждении появился комментарий от сотрудницы пресс-службы Минздрава Астраханской области.
Анна Любезнова: «Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире. А люди платят по 25 лет такую ипотеку и детей рожают, налоги платят и ни на что не жалуются».
В телефонном разговоре теперь уже бывшая сотрудница пресс-службы уверила, что говорила о чем-то другом.
Анна Любезнова: «Там была большая переписка, взяли, из контекста вырвали кусочки. Там речь идет про другое».
Через пару минут она и вовсе отказалась о своих слов.
Анна Любезнова: «Я не писала никакой пост. Публикация была сделана с моей страницы. Как это было сделано, я не знаю и знать не хочу».
Подробности — в материале «Итогов дня».
Сначала лекарством ее обеспечивал Минздрав, но потом закончились средства. Друзья Ирины выложили просьбу о помощи в соцсети. И тут в обсуждении появился комментарий от сотрудницы пресс-службы Минздрава Астраханской области.
Анна Любезнова: «Тратить такие деньги на одного человека, когда в Астрахани столько семей нуждаются в элементарном жилье. За 30 миллионов 12 семей можно обеспечить по квартире. А люди платят по 25 лет такую ипотеку и детей рожают, налоги платят и ни на что не жалуются».
В телефонном разговоре теперь уже бывшая сотрудница пресс-службы уверила, что говорила о чем-то другом.
Анна Любезнова: «Там была большая переписка, взяли, из контекста вырвали кусочки. Там речь идет про другое».
Через пару минут она и вовсе отказалась о своих слов.
Анна Любезнова: «Я не писала никакой пост. Публикация была сделана с моей страницы. Как это было сделано, я не знаю и знать не хочу».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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