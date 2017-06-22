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  • 22.06, 19:38

    Сотрудницу Минздрава уволили за критику тяжелобольной женщины в соцсети

    1 комментарий
    Сотрудницу Минздрава уволили за критику тяжелобольной женщины в соцсети

    Сотрудницу Минздрава уволили за критику тяжелобольной женщины в соцсети

    Сотрудницу Минздрава уволили за критику тяжелобольной женщины в соцсети
  • Фото: Анна Любезнова /facebook.com

    • В Астрахани уволена сотрудница регионального минздрава Анна Любезнова после того, как оставила в соцсетях комментарий, вызвавший шквал негодования у пользователей.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, возмущение пользователей вызвал комментарий Любезновой, которая подвергла критике просьбу о помощи тяжелобольной Ирине Васильевой. Женщина в течение последних 11 лет борется с редкой болезнью крови, и поддерживать ее состояние можно двумя способами: постоянным переливанием крови или дорогостоящим препаратом.

    В последнее время Васильева перестала получать необходимое лекарство. Представитель астраханского минздрава Анна Любезнова на просьбу выделить положенный по закону препарат ответила, что нецелесообразно тратить бюджетные деньги на лечение одного смертельно больного человека, когда за ту же сумму можно помочь десяткам людей. В частности, она отметила, что на сумму, необходимую для лечения Васильевой, можно обеспечить жильем 12 семей в Астрахани.

    Об увольнении чиновницы сообщили в отделе по связям с общественностью Министерства здравоохранения Астраханской области.

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