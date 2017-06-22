Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве

На западе Москвы в результате выброса метана в одном из канализационных колодцев погибли пятеро рабочих — сотрудники градостроительной компании. Они откачивали воду из коллектора, когда произошла утечка.
Трагедия произошла на улице Боженко. Очевидцы говорят, что слышали хлопок. Известно, что один из мужчин успел выбраться из люка и позвать на помощь, но уже по дороге в больницу скончался.
На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб и криминалисты. По факту гибели людей в СК начали проверку. Что именно стало причиной трагедии, точно пока неизвестно. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности. Утечка газа могла произойти из газового баллона для сварки.
На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб и криминалисты. По факту гибели людей в СК начали проверку. Что именно стало причиной трагедии, точно пока неизвестно. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности. Утечка газа могла произойти из газового баллона для сварки.
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