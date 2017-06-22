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  • 22.06, 19:38
    Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве. Москва, газ, несчастные случаи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве

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    Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве

    Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве

    Очевидцы слышали хлопок на месте гибели рабочих в Москве

      На западе Москвы в результате выброса метана в одном из канализационных колодцев погибли пятеро рабочих — сотрудники градостроительной компании. Они откачивали воду из коллектора, когда произошла утечка.

      Трагедия произошла на улице Боженко. Очевидцы говорят, что слышали хлопок. Известно, что один из мужчин успел выбраться из люка и позвать на помощь, но уже по дороге в больницу скончался.

      На месте ЧП сейчас работают сотрудники экстренных служб и криминалисты. По факту гибели людей в СК начали проверку. Что именно стало причиной трагедии, точно пока неизвестно. По предварительным данным, была нарушена техника безопасности. Утечка газа могла произойти из газового баллона для сварки.

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