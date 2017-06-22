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  • 22.06, 19:38
    Пятеро рабочих погибли в канализационном колодце в Москве. Москва, несчастные случаи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пятеро рабочих погибли в канализационном колодце в Москве

    2 комментария
    Пятеро рабочих погибли в канализационном колодце в Москве

    Пятеро рабочих погибли в канализационном колодце в Москве

    Пятеро рабочих погибли в канализационном колодце в Москве

      Пятеро рабочих погибли в колодце канализации из-за выброса метана на улице Боженко на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах города.

      По предварительной информации, рабочие погибли в канализационном коллекторе от выброса метана. Утечка газа произошла из газового баллона для сварки.

      Изначально поступала информация, что погибли четыре человека. Однако позже было обнаружено тело пятого рабочего.

      Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что после гибели рабочих следователи начали доследственную проверку.

      ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города сообщает, что погибшие рабочие являлись сотрудниками Мосстроя.

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