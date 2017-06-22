Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 22.06, 19:38
    Пушистый оракул предсказал победу австралийцев в матче с Камеруном на Кубке конфедераций. животные, кошки, Санкт-Петербург, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пушистый оракул предсказал победу австралийцев в матче с Камеруном на Кубке конфедераций

    1 комментарий

    Пушистый оракул предсказал победу австралийцев в матче с Камеруном на Кубке конфедераций

    Пушистый оракул предсказал победу австралийцев в матче с Камеруном на Кубке конфедераций

      Второй петербургский матч Кубка конфедераций успел «проанализировать» эрмитажный кот Ахилл.

      На «Стадионе Санкт-Петербург» начинается второй петербургский матч Кубка конфедераций. Этим вечером на поле выйдут сборные Камеруна и Австралии. Встреча еще не началась, однако счет уже известен.

      Официальный оракул Кубка конфедераций — эрмитажный кот Ахилл этим утром сделал свой прогноз. Организаторы шоу в этот раз усложнили правила. Теперь к мискам с едой поставили два домика, один из которых должен был выбрать Ахилл.

      С первой попытки у него не получилось. Кот, испугавшись журналистов, решил вообще уйти с арены. Во второй раз Ахилл запрыгнул на домик сборной Австралии.

      Когда он этот трюк повторил в третий раз, организаторы посчитали, что выбор сделан в пользу австралийских футболистов. Причем счет будет 2:0, ведь Ахилл дважды запрыгнул на один и тот же домик.
      Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      Кубок конфедераций — 2017

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru