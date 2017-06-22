Пушистый оракул предсказал победу австралийцев в матче с Камеруном на Кубке конфедераций

Второй петербургский матч Кубка конфедераций успел «проанализировать» эрмитажный кот Ахилл.
На «Стадионе Санкт-Петербург» начинается второй петербургский матч Кубка конфедераций. Этим вечером на поле выйдут сборные Камеруна и Австралии. Встреча еще не началась, однако счет уже известен.
Официальный оракул Кубка конфедераций — эрмитажный кот Ахилл этим утром сделал свой прогноз. Организаторы шоу в этот раз усложнили правила. Теперь к мискам с едой поставили два домика, один из которых должен был выбрать Ахилл.
С первой попытки у него не получилось. Кот, испугавшись журналистов, решил вообще уйти с арены. Во второй раз Ахилл запрыгнул на домик сборной Австралии.
Когда он этот трюк повторил в третий раз, организаторы посчитали, что выбор сделан в пользу австралийских футболистов. Причем счет будет 2:0, ведь Ахилл дважды запрыгнул на один и тот же домик.
Официальный оракул Кубка конфедераций — эрмитажный кот Ахилл этим утром сделал свой прогноз. Организаторы шоу в этот раз усложнили правила. Теперь к мискам с едой поставили два домика, один из которых должен был выбрать Ахилл.
С первой попытки у него не получилось. Кот, испугавшись журналистов, решил вообще уйти с арены. Во второй раз Ахилл запрыгнул на домик сборной Австралии.
Когда он этот трюк повторил в третий раз, организаторы посчитали, что выбор сделан в пользу австралийских футболистов. Причем счет будет 2:0, ведь Ахилл дважды запрыгнул на один и тот же домик.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии