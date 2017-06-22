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  • 22.06, 13:35

    В Польше приняли закон о сносе около 500 «прославляющих коммунизм» памятников

    3 комментария

    В Польше приняли закон о сносе около 500 «прославляющих коммунизм» памятников

    В Польше приняли закон о сносе около 500 «прославляющих коммунизм» памятников

    Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос сотен памятников советский эпохи.

    Как сообщает РИА Новости, снести решено памятники и памятные камни, «прославляющие коммунизм». Отмечается, что в общей сложности в стране установлены порядка 490 таких монументов. При этом закон не коснется объектов, размещенных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

    В апреле прошлого года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации. Документ запрещает пропаганду коммунизма и обязывает переименовать более тысячи названий улиц и объектов. Еще до принятия этого закона в МИД РФ предупреждали, что он «откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».

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