МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше

Российский МИД подверг резкой критике демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в память о советских воинах, сражавшихся за освобождение Польши от нацистской оккупации.сайте МИД РФ решение польских властей названо очередным актом демонстративного цинизма. Также в российском ведомстве предостерегли Польшу от принятия закона, запрещающего «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя». По мнению российской стороны, разрабатываемый закон «откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».
МИД РФ: «Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях».
Только в этом году в Польше демонтировали семь памятников советским воинам. В следующем году эту политику планируется продолжить. Известно, что уже принято решение о демонтаже в начале 2017 года Колонны Победы в городе Старгард-Щециньский.
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