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  • 24.12, 17:40

МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше

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МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше

МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше

МИД РФ назвал демонстративным цинизмом демонтаж Памятника благодарности в Польше
  • Фото: ro.com.pl

    • Российский МИД подверг резкой критике демонтаж Памятника благодарности, установленного в польском городе Ланьцут в память о советских воинах, сражавшихся за освобождение Польши от нацистской оккупации.

    В сообщении на сайте МИД РФ решение польских властей названо очередным актом демонстративного цинизма. Также в российском ведомстве предостерегли Польшу от принятия закона, запрещающего «пропаганду коммунизма или другого тоталитарного строя». По мнению российской стороны, разрабатываемый закон «откроет путь к массовому истреблению советских/российских памятников в Польше».

    МИД РФ: «Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях».

    Только в этом году в Польше демонтировали семь памятников советским воинам. В следующем году эту политику планируется продолжить. Известно, что уже принято решение о демонтаже в начале 2017 года Колонны Победы в городе Старгард-Щециньский.

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