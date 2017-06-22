Три человека погибли в Подмосковье, выпив спирт из канистры

Число погибших от употребления неустановленной жидкости в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до трех.
Как сообщает областной главк Следственного комитета, «утром 21 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что из квартиры жилого дома на улице 1-й Ударной Армии в реанимационное отделение больницы доставлены 11 местных жителей с отравлением неизвестным веществом (девять мужчин и две женщины)».
Позднее женщины, а также один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В СК отметили, что местные следователи проводят доследственную проверку инцидента.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина».
Ранее о произошедшем сообщили в пресс-службе региональной полиции. На тот момент было известно о смерти одной женщины.
Позднее женщины, а также один из мужчин скончались, остальным пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В СК отметили, что местные следователи проводят доследственную проверку инцидента.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Следственными органами получены сведения о том, что пострадавшие распивали спирт из канистры, которую им подарил неизвестный мужчина».
Ранее о произошедшем сообщили в пресс-службе региональной полиции. На тот момент было известно о смерти одной женщины.
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