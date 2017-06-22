В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление алкоголем

В больницы подмосковного Сергиева Посада доставили 8 человек с предварительным диагнозом «отравление алкоголем», одна женщина скончалась.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Восемь человек доставлены в больницу в Сергиевом Посаде с предварительным диагнозом „алкогольное отравление“. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении».
Правоохранители начали расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Правоохранители начали расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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