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  • 22.06, 01:28

    В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление алкоголем

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    В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление алкоголем

    В Сергиевом Посаде произошло массовое отравление алкоголем

    В больницы подмосковного Сергиева Посада доставили 8 человек с предварительным диагнозом «отравление алкоголем», одна женщина скончалась.

    Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Московской области: «Восемь человек доставлены в больницу в Сергиевом Посаде с предварительным диагнозом „алкогольное отравление“. Одна из пострадавших скончалась в медучреждении».

    Правоохранители начали расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, пишет ТАСС. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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