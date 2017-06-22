Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение

Глава правительства Ирака прокомментировал уничтожение террористами исторической мечети в Мосуле, воздвигнутой в XII веке.
Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака: «Подрыв террористами „Исламского государства“ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба — официальное заявление об их поражении».
Заявление распространено пресс-службой иракского правительства, пишет Agence France-Presse.
главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «Исламского халифата» и провозгласил себя его главой. В иракском Мосуле идет операция правительственных войск по освобождению города от террористов.
Заявление распространено пресс-службой иракского правительства, пишет Agence France-Presse.
главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «Исламского халифата» и провозгласил себя его главой. В иракском Мосуле идет операция правительственных войск по освобождению города от террористов.
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