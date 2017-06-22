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  • 22.06, 07:32
    Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение. Ирак, Исламское государство, войны и вооруженные конфликты, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение

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    • Фото Reuters © 2017, Youssef Boudlal
    Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение

    Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение

    Премьер Ирака: уничтожением мечети в Мосуле террористы признали свое поражение
    • Фото Reuters © 2017, Youssef Boudlal

      • Глава правительства Ирака прокомментировал уничтожение террористами исторической мечети в Мосуле, воздвигнутой в XII веке.

      Хейдар аль-Абади, премьер-министр Ирака: «Подрыв террористами „Исламского государства“ мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба — официальное заявление об их поражении».

      Заявление распространено пресс-службой иракского правительства, пишет Agence France-Presse.

      Накануне появилось сообщение о том, что историческая мечеть ан-Нури в иракском городе Мосуле, возведенная в XII веке и ее знаменитый «горбатый» минарет Аль Хадба были уничтожены террористами запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, группировки «Исламское государство». В этой мечети в июле 2014 года главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «Исламского халифата» и провозгласил себя его главой. В иракском Мосуле идет операция правительственных войск по освобождению города от террористов.

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