МИД РФ: гибель главаря ИГ аль-Багдади пока не подтверждена

Москва пока не располагает точной информацией об уничтожении лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Ибрагима Абу Бакр
аль-Багдади.
Об этом на пресс-конференции заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов. На вопрос, удалось ли подтвердить гибель аль-Багдади, Гатилов ответил: «Нет подтверждения».
Ранее, в минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 28 мая в результате авиаудара по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, мог быть уничтожен лидер ИГИЛ аль-Багдади и около 300 боевиков.
Напомним, аль-Багдади впервые появился на публике в июле 2014 года. В мечети в захваченном террористами Мосуле он объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Отметим, что СМИ не раз публиковали сообщения о его ликвидации.
Ранее, в минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 28 мая в результате авиаудара по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, мог быть уничтожен лидер ИГИЛ аль-Багдади и около 300 боевиков.
Напомним, аль-Багдади впервые появился на публике в июле 2014 года. В мечети в захваченном террористами Мосуле он объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Отметим, что СМИ не раз публиковали сообщения о его ликвидации.
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