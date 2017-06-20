Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.06, 14:41

    МИД РФ: гибель главаря ИГ аль-Багдади пока не подтверждена

    комментировать

    МИД РФ: гибель главаря ИГ аль-Багдади пока не подтверждена

    МИД РФ: гибель главаря ИГ <nobr>аль-Багдади</nobr> пока не подтверждена

    Москва пока не располагает точной информацией об уничтожении лидера запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади.

    Об этом на пресс-конференции заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов. На вопрос, удалось ли подтвердить гибель аль-Багдади, Гатилов ответил: «Нет подтверждения».

    Ранее, в минувшую пятницу в российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 28 мая в результате авиаудара по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, мог быть уничтожен лидер ИГИЛ аль-Багдади и около 300 боевиков.

    Напомним, аль-Багдади впервые появился на публике в июле 2014 года. В мечети в захваченном террористами Мосуле он объявил о создании «исламского халифата» на Ближнем Востоке. Отметим, что СМИ не раз публиковали сообщения о его ликвидации.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru