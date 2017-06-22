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  • 22.06, 04:30

    ФБР: вооруженное нападение в аэропорту Мичигана будет расследоваться как теракт

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    ФБР: вооруженное нападение в аэропорту Мичигана будет расследоваться как теракт

    ФБР: вооруженное нападение в аэропорту Мичигана будет расследоваться как теракт

    Представители Федерального бюро расследований США рассказали о ходе расследования вооруженного нападения на полицейского в аэропорту города Флинт в Мичигане.

    Дэвид Гелиос, начальник отделения ФБР США в Мичигане: «ФБР будет расследовать это нападение с ножом как теракт. Злоумышленник обвиняется в акте насилия в международном аэропорту».

    Гелиос сообщил, что нападение совершил 50-летний гражданин Канады, который въехал в США на законных основаниях 16 июня, цитирует ТАСС.

    Следователи установили, что канадец в среду прибыл в аэропорт Bishop и некоторое время без видимой цели бродил по терминалу. Посетил закусочную и туалет, откуда появился уже с багажом, которого у него ранее не было. Потом он бросил эти сумки на пол, выхватил нож и набросился на полицейского, нанеся ему несколько ударов в шею с криком «Аллах Акбар». В полиции штата заявляли, что не связывают это нападение с терроризмом.

    Аэропорт был закрыт, нападавший задержан. Пострадавший полицейский госпитализирован. Врачи говорят, что сейчас он в стабильном состоянии.

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