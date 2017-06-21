Нападавший на полицейского в аэропорту Мичигана кричал «Аллах акбар»

По словам очевидцев, неизвестный, ударивший ножом полицейского в американском городе Флинт, штат Мичиган, выкрикнул слова «Аллах акбар» (Аллах велик).
Телеканал NBC сообщает, что нападавший задержан. О нем известно, что он из Квебека и имеет канадский паспорт.
На странице аэропорта в Facebook появилась запись, что люди из аэропорта эвакуированы, больше никто не пострадал. Аэропорт закрыт.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Бишоп» в городе Флинт неизвестный набросился на полицейского с ножом. Раненный в шею полицейский был госпитализирован. Сейчас его состояние стабильно.
На странице аэропорта в Facebook появилась запись, что люди из аэропорта эвакуированы, больше никто не пострадал. Аэропорт закрыт.
Ранее сообщалось, что в аэропорту «Бишоп» в городе Флинт неизвестный набросился на полицейского с ножом. Раненный в шею полицейский был госпитализирован. Сейчас его состояние стабильно.
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