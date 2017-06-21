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  • 21.06, 20:56

    Нападавший на полицейского в аэропорту Мичигана кричал «Аллах акбар»

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    Нападавший на полицейского в аэропорту Мичигана кричал «Аллах акбар»

    Нападавший на полицейского в аэропорту Мичигана кричал «Аллах акбар»

    По словам очевидцев, неизвестный, ударивший ножом полицейского в американском городе Флинт, штат Мичиган, выкрикнул слова «Аллах акбар» (Аллах велик).

    Телеканал NBC сообщает, что нападавший задержан. О нем известно, что он из Квебека и имеет канадский паспорт.

    На странице аэропорта в Facebook появилась запись, что люди из аэропорта эвакуированы, больше никто не пострадал. Аэропорт закрыт.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту «Бишоп» в городе Флинт неизвестный набросился на полицейского с ножом. Раненный в шею полицейский был госпитализирован. Сейчас его состояние стабильно.

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