Мексиканцы обыграли сборную Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

Мекиканцы обыграли новозеландскую команду в матче второго тура Кубка конфедераций, оттеснив сборную РФ на третье место в группе.
Матч между сборными Мексики и Новой Зеландии, проходивший в Сочи, завершился со счетом 2:1.
На 42-й минуте Крис Вуд вывел сборную Новой Зеландии вперед. Во второй тайме мексиканцы забили два гола. Отличились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72).
Победа в этом матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций результат позволила сборной Мексики набрать 4 очка и сравняться с лидирующей в группе А Португалии.
Россия, уступившая в среду действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 0:1, опустилась на третье место. У сборной России 3 балла. Не набравшая очков Новая Зеландия занимает четвертую строчку, напоминает «Интерфакс».
На 42-й минуте Крис Вуд вывел сборную Новой Зеландии вперед. Во второй тайме мексиканцы забили два гола. Отличились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72).
Победа в этом матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций результат позволила сборной Мексики набрать 4 очка и сравняться с лидирующей в группе А Португалии.
Россия, уступившая в среду действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 0:1, опустилась на третье место. У сборной России 3 балла. Не набравшая очков Новая Зеландия занимает четвертую строчку, напоминает «Интерфакс».
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