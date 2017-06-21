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  • 21.06, 23:58

    Мексиканцы обыграли сборную Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

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    • Фото РИА Новости, Антон Денисов
    Мексиканцы обыграли сборную Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

    Мексиканцы обыграли сборную Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций

    Мексиканцы обыграли сборную Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Мекиканцы обыграли новозеландскую команду в матче второго тура Кубка конфедераций, оттеснив сборную РФ на третье место в группе.

    Матч между сборными Мексики и Новой Зеландии, проходивший в Сочи, завершился со счетом 2:1.

    На 42-й минуте Крис Вуд вывел сборную Новой Зеландии вперед. Во второй тайме мексиканцы забили два гола. Отличились Рауль Хименес (54-я минута) и Орибе Перальта (72).

    Победа в этом матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций результат позволила сборной Мексики набрать 4 очка и сравняться с лидирующей в группе А Португалии.

    Россия, уступившая в среду действующим чемпионам Европы португальцам со счетом 0:1, опустилась на третье место. У сборной России 3 балла. Не набравшая очков Новая Зеландия занимает четвертую строчку, напоминает «Интерфакс».

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