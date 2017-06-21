Российские футболисты не справились с португальцами в Москве

Сборная России проиграла команде Португалии во втором туре группового этапа Кубка конфедераций.
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Встреча, проходившая на столичной «Открытие-Арене», закончила со счетом 1:0 в пользу португальцев.
Победу гостям принес Криштиану Роналду. Звездный форвард «Реала» на 8-й минуте головой отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, проводившего сотый матч за сборную. Во втором тайме российские футболисты создали несколько острых моментов, но сравнять счет так и не смогли.
Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в Группе А с 3 баллами. Действующие чемпионы Европы набрали 4 очка, обошли россиян и вышли на первую строчку. Сборные Мексики и Новой Зеландии проведут свой матч сегодня позднее.
Отметим, что прямая текстовая трансляция матча Россия — Португалия велась на НТВ.Ru.
Победу гостям принес Криштиану Роналду. Звездный форвард «Реала» на 8-й минуте головой отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева, проводившего сотый матч за сборную. Во втором тайме российские футболисты создали несколько острых моментов, но сравнять счет так и не смогли.
Теперь подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в Группе А с 3 баллами. Действующие чемпионы Европы набрали 4 очка, обошли россиян и вышли на первую строчку. Сборные Мексики и Новой Зеландии проведут свой матч сегодня позднее.
Отметим, что прямая текстовая трансляция матча Россия — Португалия велась на НТВ.Ru.
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