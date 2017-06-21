Террористы взорвали главную мечеть Мосула

Военные Ирака сообщили, что террористы «Исламского государства» уничтожили главную мечеть Мосула
ан-Нури и ее минарет.
Боевики «Исламского государства» взорвали историческую мечеть ан-Нури в иракском городе Мосуле, возведенную в XII веке и ее знаменитый «горбатый» минарет Аль Хадба.
Именно в этой мечети в июле 2014 года главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание «Исламского халифата» и объявил себя его главой.
В командовании армии Ирака сообщили, что мечеть ан-Нури была взорвана террористами запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ группировки «Исламское государство», когда войска армии перешли в Мосуле в наступление и закрепились на расстоянии 200 метров от исторического здания. Как пишет РИА Новости, в командовании армии Ирака также заявляют, что операция по освобождению Мосула от террористов идет успешно, и что число оставшихся в городе боевиков, не превышает 500 человек.
Именно в этой мечети в июле 2014 года главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание «Исламского халифата» и объявил себя его главой.
В командовании армии Ирака сообщили, что мечеть ан-Нури была взорвана террористами запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ группировки «Исламское государство», когда войска армии перешли в Мосуле в наступление и закрепились на расстоянии 200 метров от исторического здания. Как пишет РИА Новости, в командовании армии Ирака также заявляют, что операция по освобождению Мосула от террористов идет успешно, и что число оставшихся в городе боевиков, не превышает 500 человек.
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