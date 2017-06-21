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  • 21.06, 23:58

    Террористы взорвали главную мечеть Мосула

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    • Фото Reuters © 2017, Marius Bosch
    Террористы взорвали главную мечеть Мосула

    Террористы взорвали главную мечеть Мосула

    Террористы взорвали главную мечеть Мосула
  • Фото Reuters © 2017, Marius Bosch

    • Военные Ирака сообщили, что террористы «Исламского государства» уничтожили главную мечеть Мосула ан-Нури и ее минарет.

    Боевики «Исламского государства» взорвали историческую мечеть ан-Нури в иракском городе Мосуле, возведенную в XII веке и ее знаменитый «горбатый» минарет Аль Хадба.

    Именно в этой мечети в июле 2014 года главарь террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади провозгласил создание «Исламского халифата» и объявил себя его главой.

    В командовании армии Ирака сообщили, что мечеть ан-Нури была взорвана террористами запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ группировки «Исламское государство», когда войска армии перешли в Мосуле в наступление и закрепились на расстоянии 200 метров от исторического здания. Как пишет РИА Новости, в командовании армии Ирака также заявляют, что операция по освобождению Мосула от террористов идет успешно, и что число оставшихся в городе боевиков, не превышает 500 человек.

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