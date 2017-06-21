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  • 21.06, 17:54

    НАТО: истребитель F-16 не угрожал самолету Шойгу

    3 комментария
    НАТО: истребитель <nobr>F-16</nobr> не угрожал самолету Шойгу

    НАТО: истребитель F-16 не угрожал самолету Шойгу

    НАТО: истребитель <nobr>F-16</nobr> не угрожал самолету Шойгу

    В штаб-квартире НАТО заявили, что истребитель альянса лишь идентифицировал самолет Шойгу и все время находился на безопасном расстоянии.

    Представитель альянса заявил ТАСС, что в случаях, когда к воздушному пространству НАТО приближаются неизвестные самолеты, стандартная процедура требует поднять свои истребители в воздух для мониторинга.

    Из сообщения НАТО: «Когда истребитель альянса перехватывает самолет, обычно он проводит визуальную идентификацию и все время поддерживает безопасную дистанцию. Как только задача выполнена, истребитель уходит. Это стандартная процедура. Все наши пилоты всегда действуют в безопасной и ответственной манере».

    Ранее в среду сообщалось, что истребитель НАТО F-16 пытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, когда он летел в Калининград. Один из Су-27, сопровождавших самолет министра, встал между двумя самолетами, после чего натовский F-16 ретировался.

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