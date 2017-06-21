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  • 21.06, 17:54

    СК начал проверку после сюжета НТВ об орловских детдомовцах

    1 комментарий
    СК начал проверку после сюжета НТВ об орловских детдомовцах

    СК начал проверку после сюжета НТВ об орловских детдомовцах

    СК начал проверку после сюжета НТВ об орловских детдомовцах

    Сыщики проводят доследственную проверку в связи со скандалом с квартирами для выпускников детских домов в Орле.

    В СКР сообщили, что действиям сотрудников администрации будет дана принципиальная правовая оценка.

    Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении дела.

    Ранее сегодня в эфире НТВ вышел сюжет о том, что бывший воспитанник детского дома Эдуард Колеснёв уже несколько лет не может получить положенное по закону жилье. При этом еще 2 года назад суд обязал орловскую администрацию предоставить мужчине жилье, но выполнять это решение чиновники не спешат. Также выяснилось, что администрация Орла не выполняет значительное количество решений суда по аналогичным делам.

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