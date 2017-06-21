В Орле обманутые бывшие детдомовцы требуют положенные по закону квартиры

В Орле разгорелся скандал, связанный с квартирами для выпускников детских домов. Жилье положено им по закону, но ждут его много лет и уже успели сами завести семьи, а чиновники все разводят руками, мол, подходящих домов нет. Но как тогда объяснить, что город ежегодно выкупает квартиры для сирот?

Многократные жалобы подаются на бездействие властей и судебных приставов. За несколько лет накопилась куча отписок из различных инстанций. Орловский рабочий Эдуард Колеснёв бьется за право своей семьи на достойную жизнь.



Эдуард Колеснёв, сирота, отец двоих детей: «Бывает такое отчаяние. Думаешь, ничего от них не добиться, по кругу все идет и идет».



Он знает, что такое ночевать на улице. Когда его мама умерла, и они с младшим братом оказались в детском доме, им было столько же лет, сколько его сыновьям, — 6 и 4 года. Сейчас бывшему детдомовцу 40, а добиться положенной по закону однокомнатной квартиры он не может до сих пор, даже по решению суда.



Эдуард Колеснёв: «Закон о чем говорит: человек вышел из интерната, исполнилось ему 18, ему должны предоставить жилье, и для этого не должно быть судебного решения».



После интерната Эдуард Колеснёв стал жертвой обмана, в администрации 18-летнего парня заверили, что квартира ему не положена. Только спустя годы выяснилось, как прикрывают свою халатность сотрудники интернатов и чиновники. Личное дело детдомовца исчезло, ребенок был лишен и пенсии по потери кормильца. По иску прокурора в защиту сироты еще 2 года назад суд обязал орловскую администрацию предоставить ему жилье. Но власти не спешат, хотя знают, что Колеснёвым нужна помощь, один из детей тяжело болен.



Городские чиновники своей вины не признают и говорят, в прошлом году объявляли 6 аукционов на покупку квартир для сирот, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Черновой.