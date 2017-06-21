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  • 21.06, 17:54
    Сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу сняли на видео. авиация, армия и флот РФ, НАТО, Шойгу. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу сняли на видео

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    Сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу сняли на видео

    Сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу сняли на видео

    Сближение истребителя НАТО с самолетом Шойгу сняли на видео

      Ситуация у западных границ России имеет тенденцию к ухудшению, заявил сегодня глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

      Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Североатлантический альянс наращивает свое присутствие в странах Балтии, совершенствуется инфраструктура их морских портов, аэродромов и других военных объектов. В странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп, общая численность которых составит около 5000 военнослужащих с вооружением и военной техникой. Продолжается развертывание европейского сегмента глобальных систем противоракетной обороны США».

      По мнению Шойгу, все это говорит о явном нежелании западных партнеров отказываться от антироссийского курса.

      Сейчас у границ нашей страны проходят масштабные учения НАТО. В них участвуют больше 10 тысяч солдат, военные корабли и самолеты. И сегодня истребитель альянса попытался приблизиться к борту Министерства обороны, на котором Сергей Шойгу летел в Калининград. F-16 подошел к лайнеру над нейтральными водами Балтики. Дорогу ему преградил российский Су-27 из группы эскорта. Наш истребитель качнул крыльями и продемонстрировал натовцу вооружение, после чего F-16 ретировался.

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