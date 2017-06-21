Шойгу: Запад не желает отказываться от антироссийского курса

Министр обороны РФ в связи масштабными учениями НАТО заявил, что Запад не желает отказываться от антироссийского курса.
Глава Минобороны обратил внимание на то, что НАТО проводит у российских границ учения, в которых задействованы тысячи военнослужащих, а также десятки кораблей и самолетов, в том числе стратегические бомбардировщики США B-52.
По словам Сергея Шойгу, происходящее «наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса», передает «Интерфакс».
Также министр отметил, что в странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп НАТО. Их общая численность составит около 5 тысяч военных.
В ответ на агрессивные действия НАТО, отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Калининграде, Россия совершенствует боевой состав войск на западном направлении и систему их базирования, сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету главы Минобороны над нейтральными водами Балтики. Американский самолет был отогнан истребителем морской авиации Су-27, который сопровождал борт Шойгу.
А накануне сообщалось, что над нейтральными водами Балтийского моря американские самолеты-разведчики RC-135 были перехвачены Су-27.
По словам Сергея Шойгу, происходящее «наглядно демонстрирует откровенное нежелание западных партнеров отказаться от антироссийского курса», передает «Интерфакс».
Также министр отметил, что в странах Балтии и Польше завершается формирование четырех батальонных тактических групп НАТО. Их общая численность составит около 5 тысяч военных.
В ответ на агрессивные действия НАТО, отметил Шойгу на заседании коллегии Минобороны в Калининграде, Россия совершенствует боевой состав войск на западном направлении и систему их базирования, сообщает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель F-16 НАТО попытался приблизиться к самолету главы Минобороны над нейтральными водами Балтики. Американский самолет был отогнан истребителем морской авиации Су-27, который сопровождал борт Шойгу.
А накануне сообщалось, что над нейтральными водами Балтийского моря американские самолеты-разведчики RC-135 были перехвачены Су-27.
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