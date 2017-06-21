Военные выбили террористов из захваченной на Филиппинах школы

Представители вооруженных сил Филиппин сообщили, что ситуация с захватом школы боевиками, связанными с террористической организацией «Исламское государство», уже взята под контроль.
По сведениям Reuters, ворвавшиеся в одну из школ на юге Филиппин боевики отступили после перестрелки с военными. Информагентство цитирует слова представителя вооруженных сил Филиппин.
Из текста сообщения: «Ситуация уже разрешена. Боевики отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна».
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на юге страны боевики, поддерживающие террористическую группировку «Исламское государство», атаковали школу и взяли заложников. Других подробностей о произошедшем пока нет.
Из текста сообщения: «Ситуация уже разрешена. Боевики отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна».
Информации о пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что на юге страны боевики, поддерживающие террористическую группировку «Исламское государство», атаковали школу и взяли заложников. Других подробностей о произошедшем пока нет.
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