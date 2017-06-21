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  • 21.06, 08:49

    Военные выбили террористов из захваченной на Филиппинах школы

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    Военные выбили террористов из захваченной на Филиппинах школы

    Военные выбили террористов из захваченной на Филиппинах школы

    Представители вооруженных сил Филиппин сообщили, что ситуация с захватом школы боевиками, связанными с террористической организацией «Исламское государство», уже взята под контроль.

    По сведениям Reuters, ворвавшиеся в одну из школ на юге Филиппин боевики отступили после перестрелки с военными. Информагентство цитирует слова представителя вооруженных сил Филиппин.

    Из текста сообщения: «Ситуация уже разрешена. Боевики отступили, их там уже нет. Территория школы вновь безопасна».

    Информации о пострадавших нет.

    Ранее сообщалось, что на юге страны боевики, поддерживающие террористическую группировку «Исламское государство», атаковали школу и взяли заложников. Других подробностей о произошедшем пока нет.

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