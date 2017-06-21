На Филиппинах террористы захватили школу

По предварительной информации, здание школы на юге Филиппин захватили боевики, связанные с террористической организацией «Исламское государство».
Как передает Reuters, на юге Филиппин боевики атаковали школу и взяли в заложники учеников.
Точное число учащихся, оказавшихся в заложниках, пока не сообщается. Информации о пострадавших нет. Подробности устанавливаются.
В полиции заявляют, что боевики, захватившие школу, имеют отношение к запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организации «Исламское государство».
В южной провинции Филиппин Минданао в мае было введено военное положение после столкновений армии с поддерживающей «Исламское государство» террористической группировкой «Мауте». Местные власти сообщают, что за время военной операции были ликвидированы более 250 боевиков.
Точное число учащихся, оказавшихся в заложниках, пока не сообщается. Информации о пострадавших нет. Подробности устанавливаются.
В полиции заявляют, что боевики, захватившие школу, имеют отношение к запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организации «Исламское государство».
В южной провинции Филиппин Минданао в мае было введено военное положение после столкновений армии с поддерживающей «Исламское государство» террористической группировкой «Мауте». Местные власти сообщают, что за время военной операции были ликвидированы более 250 боевиков.
Комментарии