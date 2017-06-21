Вернуть на доследование
ТВ-Эфир
Вернуть на доследование
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 05:49

    На Филиппинах террористы захватили школу

    комментировать

    На Филиппинах террористы захватили школу

    На Филиппинах террористы захватили школу

    По предварительной информации, здание школы на юге Филиппин захватили боевики, связанные с террористической организацией «Исламское государство».

    Как передает Reuters, на юге Филиппин боевики атаковали школу и взяли в заложники учеников.

    Точное число учащихся, оказавшихся в заложниках, пока не сообщается. Информации о пострадавших нет. Подробности устанавливаются.

    В полиции заявляют, что боевики, захватившие школу, имеют отношение к запрещенной во множестве стран, в том числе и в РФ, террористической организации «Исламское государство».

    В южной провинции Филиппин Минданао в мае было введено военное положение после столкновений армии с поддерживающей «Исламское государство» террористической группировкой «Мауте». Местные власти сообщают, что за время военной операции были ликвидированы более 250 боевиков.

    Новости по теме

    Борьба с «Исламским государством»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru