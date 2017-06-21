Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре

Визит бразильского президента Мишела Темера в Россию начался с культурной программы. Владимир Путин пригласил своего латиноамериканского коллегу на
гала-концерт в Большой театр.
В центральной ложе лидеров двух государств встречал знаменитый российский хореограф Юрий Григорович. Вместе они посмотрели выступление лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.
Мишел Темер — один из ключевых союзников Москвы в Латинской Америке. Главными темами переговоров, которые состоятся уже сегодня, станут борьба с терроризмом и развитие экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.
Мишел Темер — один из ключевых союзников Москвы в Латинской Америке. Главными темами переговоров, которые состоятся уже сегодня, станут борьба с терроризмом и развитие экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.
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