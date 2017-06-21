Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 21.06, 07:18
    Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре. Большой театр, Бразилия, Москва, Путин, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре

    комментировать
    Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре

    Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре

    Владимир Путин и президент Бразилии Темер провели вечер в Большом театре

      Визит бразильского президента Мишела Темера в Россию начался с культурной программы. Владимир Путин пригласил своего латиноамериканского коллегу на гала-концерт в Большой театр.

      В центральной ложе лидеров двух государств встречал знаменитый российский хореограф Юрий Григорович. Вместе они посмотрели выступление лауреатов XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов.

      Мишел Темер — один из ключевых союзников Москвы в Латинской Америке. Главными темами переговоров, которые состоятся уже сегодня, станут борьба с терроризмом и развитие экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru