В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Бразилии

Бразильский президент Мишел Темер прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом. Самолет высокого гостя приземлился в аэропорту Внуково-2 .

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переговоры

Путин

В российской столице у Темера запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, лидеры подпишут декларацию о стратегическом диалоге в области внешней политики.



Запланирована и культурная программа. Главы двух государств посетят XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.