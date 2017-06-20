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  • 20.06, 14:41
    В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Бразилии. Бразилия, Путин, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Бразилии

    1 комментарий

    В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Бразилии

    В Москву на переговоры с Путиным прилетел президент Бразилии

      Бразильский президент Мишел Темер прибыл в Москву с официальным двухдневным визитом. Самолет высокого гостя приземлился в аэропорту Внуково-2.

      В российской столице у Темера запланированы переговоры с президентом Владимиром Путиным. Как ожидается, лидеры подпишут декларацию о стратегическом диалоге в области внешней политики.

      Запланирована и культурная программа. Главы двух государств посетят XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов в Большом театре.

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