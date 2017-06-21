Семья убитого в Фергюсоне подростка согласилась на денежную компенсацию

Родственники убитого полицейским в Фергюсоне
18-летнего Майкла Брауна согласилась в досудебном порядке урегулировать иск, поданный против властей города.
Как сообщает The New-York Daily News, федеральный судья одобрил соглашение о досудебном урегулировании иска, поданного против властей города Фергюсон семьей 18-летнего Майкла Брауна, убитого полицейским Дарреном Уилсоном в августе 2014 года.
Сумма, которую власти города согласились выплатить семье подростка, не сообщается. Не разглашаются и другие подробности сделки.
Напомним, убийство безоружного Майкла Брауна в августе 2014 года спровоцировало массовые беспорядки в Фергюсоне и демонстрации протеста против чрезмерной жестокости полиции по всей стране. Офицеру полиции Даррену Уилсону так и не были предъявлены обвинения, поскольку прокуроры сочли, что он действовал в рамках самообороны.
был убит белым полицейским при попытке ограбить магазин. Однако после публикации видеозаписей с камер наблюдения из магазина у американских СМИ появились серьезные сомнения в этой версии.
Сумма, которую власти города согласились выплатить семье подростка, не сообщается. Не разглашаются и другие подробности сделки.
Напомним, убийство безоружного Майкла Брауна в августе 2014 года спровоцировало массовые беспорядки в Фергюсоне и демонстрации протеста против чрезмерной жестокости полиции по всей стране. Офицеру полиции Даррену Уилсону так и не были предъявлены обвинения, поскольку прокуроры сочли, что он действовал в рамках самообороны.
был убит белым полицейским при попытке ограбить магазин. Однако после публикации видеозаписей с камер наблюдения из магазина у американских СМИ появились серьезные сомнения в этой версии.
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