Обнародованы кадры событий перед резонансным убийством в Фергюсоне

В США показали видеозапись, сделанную незадолго до нашумевшего убийства темнокожего подростка в Фергюсоне.
На видео с камеры наблюдения из магазина видно, как подросток Майкл Браун обменивает у продавцов марихуану на коробки с сигарами. При этом перед выходом из зала он оставляет сигары, предположительно, чтобы вернуться за ними позднее.
Эти кадры, полагают американские СМИ, ставят под сомнение заявления полиции о том, что безоружный парень мог быть убит белым полицейским при попытке ограбить магазин. Вскоре после убийства полиция показала другой фрагмент, на котором Браун берет коробку сигар и, оттолкнув продавца, выходит из помещения. Новая запись дает основания считать, что подросток пришел в магазин уже второй раз, а кражи как таковой не было.
Данный фрагмент записи был показан в документальном фильме о событиях в Фергюсоне. При этом глава полиции Сент-Луиса, в чью зону ответственности входит и Фергюсон, признал, что для него стало новостью то, что подросток в тот день дважды посещал якобы ограбленный им магазин, сообщает ТАСС.
Убийство Майкла Брауна в августе 2014 года спровоцировало массовые беспорядки и демонстрации по всей стране. Полицейскому Даррену Уилсону не были предъявлены обвинения, поскольку прокуроры сочли, что он действовал из соображений самообороны.
Эти кадры, полагают американские СМИ, ставят под сомнение заявления полиции о том, что безоружный парень мог быть убит белым полицейским при попытке ограбить магазин. Вскоре после убийства полиция показала другой фрагмент, на котором Браун берет коробку сигар и, оттолкнув продавца, выходит из помещения. Новая запись дает основания считать, что подросток пришел в магазин уже второй раз, а кражи как таковой не было.
Данный фрагмент записи был показан в документальном фильме о событиях в Фергюсоне. При этом глава полиции Сент-Луиса, в чью зону ответственности входит и Фергюсон, признал, что для него стало новостью то, что подросток в тот день дважды посещал якобы ограбленный им магазин, сообщает ТАСС.
Убийство Майкла Брауна в августе 2014 года спровоцировало массовые беспорядки и демонстрации по всей стране. Полицейскому Даррену Уилсону не были предъявлены обвинения, поскольку прокуроры сочли, что он действовал из соображений самообороны.
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