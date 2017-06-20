Майор Соколов. Игра без правил
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  • 20.06, 20:44
    Путин провел встречу с новыми экспертами Общественной палаты. Общественная палата, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин провел встречу с новыми экспертами Общественной палаты

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    Путин провел встречу с новыми экспертами Общественной палаты

    Путин провел встречу с новыми экспертами Общественной палаты

      Сократить дистанцию между властью и гражданским обществом намерена обновленная Общественная палата.

      Состав палаты обновился на две трети. В нее вошли многие известные люди. Сегодня новых экспертов приветствовал Владимир Путин.

      Корреспондент НТВ Алексей Кондулуков узнал, как новые члены Общественной палаты будут взаимодействовать с обществом и доносить его интересы до руководства страны.

      Подробности — в репортаже.

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