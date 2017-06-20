Путин провел встречу с новыми экспертами Общественной палаты

Сократить дистанцию между властью и гражданским обществом намерена обновленная Общественная палата.
Состав палаты обновился на две трети. В нее вошли многие известные люди. Сегодня новых экспертов приветствовал Владимир Путин.
Корреспондент НТВ Алексей Кондулуков узнал, как новые члены Общественной палаты будут взаимодействовать с обществом и доносить его интересы до руководства страны.
Подробности — в репортаже.
Корреспондент НТВ Алексей Кондулуков узнал, как новые члены Общественной палаты будут взаимодействовать с обществом и доносить его интересы до руководства страны.
Подробности — в репортаже.
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