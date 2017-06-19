Общественную палату возглавил телеведущий Валерий Фадеев

Журналист Валерий Фадеев избран секретарем Общественной палаты России шестого состава.
Новый секретарь был избран по итогам голосования, которое прошло на первом пленарном заседании Общественной палаты шестого состава.
Сам же Фадеев отметил, что будет делать все возможное, чтобы жить в России стало лучше, передает РИА Новости.
Валерий Фадеев: «Сделаю все, чтобы наша работа была эффективной. Сейчас есть довольно много трудностей, мы должны сделать все, чтобы помочь эти трудности преодолеть. Полномочия у Общественной палаты обширные, и перечень задач обширный. Я думаю, что у нас есть все возможности сделать так, чтобы жить у нас в стране стало лучше».
Валерий Фадеев — журналист, телеведущий и общественный деятель. Является членом Общероссийского народного фронта и сокоординатором либеральной платформы «Единой России». Фадеев стал членом Общественной палаты в марте этого года по президентской квоте.
Сам же Фадеев отметил, что будет делать все возможное, чтобы жить в России стало лучше, передает РИА Новости.
Валерий Фадеев: «Сделаю все, чтобы наша работа была эффективной. Сейчас есть довольно много трудностей, мы должны сделать все, чтобы помочь эти трудности преодолеть. Полномочия у Общественной палаты обширные, и перечень задач обширный. Я думаю, что у нас есть все возможности сделать так, чтобы жить у нас в стране стало лучше».
Валерий Фадеев — журналист, телеведущий и общественный деятель. Является членом Общероссийского народного фронта и сокоординатором либеральной платформы «Единой России». Фадеев стал членом Общественной палаты в марте этого года по президентской квоте.
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