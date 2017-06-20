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  • 20.06, 20:44
    Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов. Интернет, пиратство и авторское право, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов

    4 комментария
    Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов

    Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов

    Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов

      Знаменитый мем, популярность которого уже вышла далеко за пределы Интернета, оказался вне закона. Речь о Ждуне, который живет в России. Товарный знак приобрел музыкальный продюсер Юрий Цейтлин.

      Теперь у музыкального продюсера Юрия Цейтлина новая миссия — спасти от пиратов всех ждунов России. Речь идет о популярном интернет-меме, который стал символом терпения и покорности. Цейтлин выкупил товарный знак, созданный голландской художницей, и теперь намерен пресечь нелицензионное изготовление ждунов всех мастей и расцветок. Ведь теперь те, кто зарабатывают на знаменитом персонаже деньги, вне закона.

      Мир узнал о ждуне весной 2016-го. Художница из Голландии Маргрит ван Бреворт обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу, и решила посвятить пациентам скульптуру. Выражение его лица, кротко сложенные рук и аура смирения. Все это тронуло сердца.

      Скульптура в одночасье стала культовой в России. По образу и подобию этого изваяния стали шить игрушки, с него писали картины, не подозревая даже, что тем самым расхищается чужая интеллектуальная собственность. Теперь появился, как он сам себя называет, «ждуний отец», который защитит интернет-бренд от посягательств.

      Но что же делать тем, кто остался у разбитого корыта? Коммерсант Рамис Валиуллин — владелец небольшой фабрики по изготовлению ждунов. Он вложил 2 миллиона рублей в пошив игрушечных мемов. Узнав о том, что теперь его бизнес нарушает чужие права, думает о том, как бы перепрофилировать производство. Но что еще можно изготовить из тонн серой ткани и синтепона?

      Судя по всему, останется без талисмана и управление ГИБДД по Брянской области. Совсем недавно ждун обосновался здесь, чтобы объяснять водителям, как пользоваться порталом госуслуг и не терять время в очереди. Теперь, кажется, его придется уволить. Лишится ценного сотрудника и Почта России, здесь ждун был как у себя дома. Глядя на него, клиенты даже спокойнее становились. И только для НТВ «ждуний отец» все же сделал исключение.

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