Российский музыкальный продюсер стал хозяином всех ждунов

Знаменитый мем, популярность которого уже вышла далеко за пределы Интернета, оказался вне закона. Речь о Ждуне, который живет в России. Товарный знак приобрел музыкальный продюсер Юрий Цейтлин.
Теперь у музыкального продюсера Юрия Цейтлина новая миссия — спасти от пиратов всех ждунов России. Речь идет о популярном интернет-меме, который стал символом терпения и покорности. Цейтлин выкупил товарный знак, созданный голландской художницей, и теперь намерен пресечь нелицензионное изготовление ждунов всех мастей и расцветок. Ведь теперь те, кто зарабатывают на знаменитом персонаже деньги, вне закона.
Мир узнал о ждуне весной 2016-го. Художница из Голландии Маргрит ван Бреворт обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу, и решила посвятить пациентам скульптуру. Выражение его лица, кротко сложенные рук и аура смирения. Все это тронуло сердца.
Скульптура в одночасье стала культовой в России. По образу и подобию этого изваяния стали шить игрушки, с него писали картины, не подозревая даже, что тем самым расхищается чужая интеллектуальная собственность. Теперь появился, как он сам себя называет, «ждуний отец», который защитит интернет-бренд от посягательств.
Но что же делать тем, кто остался у разбитого корыта? Коммерсант Рамис Валиуллин — владелец небольшой фабрики по изготовлению ждунов. Он вложил 2 миллиона рублей в пошив игрушечных мемов. Узнав о том, что теперь его бизнес нарушает чужие права, думает о том, как бы перепрофилировать производство. Но что еще можно изготовить из тонн серой ткани и синтепона?
Судя по всему, останется без талисмана и управление ГИБДД по Брянской области. Совсем недавно ждун обосновался здесь, чтобы объяснять водителям, как пользоваться порталом госуслуг и не терять время в очереди. Теперь, кажется, его придется уволить. Лишится ценного сотрудника и Почта России, здесь ждун был как у себя дома. Глядя на него, клиенты даже спокойнее становились. И только для НТВ «ждуний отец» все же сделал исключение.
Мир узнал о ждуне весной 2016-го. Художница из Голландии Маргрит ван Бреворт обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу, и решила посвятить пациентам скульптуру. Выражение его лица, кротко сложенные рук и аура смирения. Все это тронуло сердца.
Скульптура в одночасье стала культовой в России. По образу и подобию этого изваяния стали шить игрушки, с него писали картины, не подозревая даже, что тем самым расхищается чужая интеллектуальная собственность. Теперь появился, как он сам себя называет, «ждуний отец», который защитит интернет-бренд от посягательств.
Но что же делать тем, кто остался у разбитого корыта? Коммерсант Рамис Валиуллин — владелец небольшой фабрики по изготовлению ждунов. Он вложил 2 миллиона рублей в пошив игрушечных мемов. Узнав о том, что теперь его бизнес нарушает чужие права, думает о том, как бы перепрофилировать производство. Но что еще можно изготовить из тонн серой ткани и синтепона?
Судя по всему, останется без талисмана и управление ГИБДД по Брянской области. Совсем недавно ждун обосновался здесь, чтобы объяснять водителям, как пользоваться порталом госуслуг и не терять время в очереди. Теперь, кажется, его придется уволить. Лишится ценного сотрудника и Почта России, здесь ждун был как у себя дома. Глядя на него, клиенты даже спокойнее становились. И только для НТВ «ждуний отец» все же сделал исключение.
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