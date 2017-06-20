Истребитель США сбил беспилотник сирийских ВВС

Международная коалиция во главе с США заявила, что сбила сирийский беспилотник в небе над районом
Ан-Танф в Сирии.
Как сообщает телеканал Sky News Arabia, сбитый беспилотный летательный аппарат Shahed-129 был произведен в Иране и принадлежал сирийским ВВС.
По информации CNN, полученной из американских военных источников, беспилотник представлял опасность для истребителя коалиции. Он нес на себе боевой заряд и поэтому был сбит. При падении беспилотника заряд не взорвался.
Из сообщения коалиции: «Американский самолет сбил беспилотник, принадлежавший просирйиским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии».
сбила самолет ВВС Сирии, который принимал участие в антитеррористической операции в районе Ракки. Пилот катапультировался над территорией, которую контролируют боевики. Судьба летчика неизвестна.
После этого в Минобороны РФ заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
По информации CNN, полученной из американских военных источников, беспилотник представлял опасность для истребителя коалиции. Он нес на себе боевой заряд и поэтому был сбит. При падении беспилотника заряд не взорвался.
Из сообщения коалиции: «Американский самолет сбил беспилотник, принадлежавший просирйиским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии».
сбила самолет ВВС Сирии, который принимал участие в антитеррористической операции в районе Ракки. Пилот катапультировался над территорией, которую контролируют боевики. Судьба летчика неизвестна.
После этого в Минобороны РФ заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.
Комментарии