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  • 20.06, 17:43

    Истребитель США сбил беспилотник сирийских ВВС

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    Истребитель США сбил беспилотник сирийских ВВС

    Истребитель США сбил беспилотник сирийских ВВС

    Международная коалиция во главе с США заявила, что сбила сирийский беспилотник в небе над районом Ан-Танф в Сирии.

    Как сообщает телеканал Sky News Arabia, сбитый беспилотный летательный аппарат Shahed-129 был произведен в Иране и принадлежал сирийским ВВС.

    По информации CNN, полученной из американских военных источников, беспилотник представлял опасность для истребителя коалиции. Он нес на себе боевой заряд и поэтому был сбит. При падении беспилотника заряд не взорвался.

    Из сообщения коалиции: «Американский самолет сбил беспилотник, принадлежавший просирйиским силам и несший вооружение. Беспилотник представлял угрозу для сил коалиции, которые проводили наступление 20 июня на юге Сирии».

    Напомним, два дня назад коалиция сбила самолет ВВС Сирии, который принимал участие в антитеррористической операции в районе Ракки. Пилот катапультировался над территорией, которую контролируют боевики. Судьба летчика неизвестна.

    После этого в Минобороны РФ заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двустороннего меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии.

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