ВВС Австралии приостановили удары по территории Сирии

Австралия сегодня приостановила нанесение военных ударов в Сирии, где вооруженные силы страны принимают участие в операциях международной антитеррористической коалиции во главе с США.
Соответствующее решение военное командование приняло после того, как американские ВВС сбили сирийский Су-22, а в Москве заявили, что все самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться российскими средствами ПВО.
В Минобороны Австралии подчеркнули, что пошли на этот шаг в качестве меры предосторожности, и отметили, что будут внимательно следить за ситуацией в воздушном пространстве Сирии.
На базе Минхад в ОАЭ дислоцированы 8 самолетов австралийских ВВС, которые принимают участие в боевых операциях в Сирии и Ираке. Кроме того, в регионе находятся почти 800 австралийских военных.
В Минобороны Австралии подчеркнули, что пошли на этот шаг в качестве меры предосторожности, и отметили, что будут внимательно следить за ситуацией в воздушном пространстве Сирии.
На базе Минхад в ОАЭ дислоцированы 8 самолетов австралийских ВВС, которые принимают участие в боевых операциях в Сирии и Ираке. Кроме того, в регионе находятся почти 800 австралийских военных.
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