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  • 20.06, 17:43
    ВВС Австралии приостановили удары по территории Сирии. авиация, Австралия, армии мира, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    ВВС Австралии приостановили удары по территории Сирии

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    ВВС Австралии приостановили удары по территории Сирии

    ВВС Австралии приостановили удары по территории Сирии

      Австралия сегодня приостановила нанесение военных ударов в Сирии, где вооруженные силы страны принимают участие в операциях международной антитеррористической коалиции во главе с США.

      Соответствующее решение военное командование приняло после того, как американские ВВС сбили сирийский Су-22, а в Москве заявили, что все самолеты и беспилотники коалиции, действующие в Сирии западнее Евфрата, будут сопровождаться российскими средствами ПВО.

      В Минобороны Австралии подчеркнули, что пошли на этот шаг в качестве меры предосторожности, и отметили, что будут внимательно следить за ситуацией в воздушном пространстве Сирии.

      На базе Минхад в ОАЭ дислоцированы 8 самолетов австралийских ВВС, которые принимают участие в боевых операциях в Сирии и Ираке. Кроме того, в регионе находятся почти 800 австралийских военных.

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