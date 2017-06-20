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  • 20.06, 11:39
    СК возбудил уголовное дело после ЧП с подростками на Ладоге. дети и подростки, Карелия, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СК возбудил уголовное дело после ЧП с подростками на Ладоге

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    СК возбудил уголовное дело после ЧП с подростками на Ладоге

    СК возбудил уголовное дело после ЧП с подростками на Ладоге

      Следователи возбудили уголовное дело после происшествия на Ладожском озере, где перевернулась лодка с подростками.

      Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проводятся поисковые мероприятия по обнаружению троих несовершеннолетних.

      Ранее стало известно, что в понедельник на Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро подростков в возрасте 15–16 лет. Двое мальчиков сумели доплыть до берега самостоятельно и позвать на помощь. После осмотра медиками они были доставлены в больницу. Судьба еще троих подростков, двоих юношей и девушки, остается неизвестной. Ведутся поиски.

      По предварительным данным, подростки приехали из города Сортавала отдыхать в деревню к бабушке одного из них. Во время прогулки на лодке по озеру налетел штормовой ветер, и лодка перевернулась на выходе из залива Импилахти.

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