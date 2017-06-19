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  • 19.06, 22:00
    Петербургскому пилоту за коммерческий подкуп закрыли небо на два года. Санкт-Петербург, авиация, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Петербургскому пилоту за коммерческий подкуп закрыли небо на два года

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    Петербургскому пилоту за коммерческий подкуп закрыли небо на два года

    Петербургскому пилоту за коммерческий подкуп закрыли небо на два года

      В Московском районном суде Петербурга вынесли приговор летчику Андрею Манееву, который шесть лет назад приобрел свидетельство пилота гражданской авиации в скандально известном авиацентре «Крылья Невы».

      Манееву на два года запретили заниматься профессиональной деятельностью. Избежать реального срока и шестимиллионного штрафа пилоту помогли срок давности и амнистия.

      Следствие, а затем и обвинение посчитали: почти 50 полетов, совершенных на Airbus авиакомпании «Россия» Андреем Манеевым по внутренним и международным рейсам в качестве второго пилота, — катастрофический залет. Ведь документы, позволяющие ему работать в коммерческой авиации, были получены незаконно.

      Это выяснилось в ходе расследование уголовного дела в отношении руководителя учебного центра «Крылья Невы», где, по версии СК и ФСБ, за подкуп свыше 50 человек получили корочки, позволяющие сесть за штурвал. Одним из них был и Андрей Манеев, ему помогли всё оформить якобы за 150 тысяч рублей.

      Летчик и сам ссылается на коррупционную составляющую, но в структурах Росавиации, где, по его словам, бывшим военным пилотам незаконно отказываются присваивать гражданские квалификации, отправляя в сомнительные учебные центры. В «Крылья Невы» Манеев обращался лишь за посредническими услугами по сбору и подготовке бумаг.

      Теперь его уголовное дело, очевидно, уйдет на второй круг. Пилот будет обжаловать постановление районного суда в городском. Хотя посадка в полете его судьбы и не запланирована, но с курса обвинительный приговор точно вынуждает уйти. Ведь Андрей Манеев хочет продолжать работать. Взамен аннулированного он уже получил новое, не вызывающее подозрений свидетельство пилота.

      А в авиакомпании, где он по-прежнему в штате, его официально даже не отстраняли до вступления в силу судебных решений. На земле его держала лишь невозможность во время следствия и процесса съездить за границу, чтобы пройти обязательную процедуру подтверждения квалификации на специальных тренажерах.

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