Фигурант питерского дела о махинациях в учебном авиацентре выступил с последним словом

В Московском районном суде выносят приговор Андрею Манееву — военному летчику, который в 2011 году приобрел свидетельство пилота коммерческой авиации в скандально известной фирме «Крылья Невы».
Генерального директора этого учебного центра Андрея Кочарыгина обвиняют в 73 эпизодах коммерческого подкупа. В отношении руководителя также было возбуждено уголовное дело. В 2014 году Кочарыгин полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием. Теперь уголовные дела рассматриваются в отношении не только продавца, но и его многочисленных клиентов.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв передает с заседания суда.
Дикая ситуация, когда первым делом самолеты, ну а документы — дело десятое, только на первый взгляд кажется сутью уголовного дела в отношении пилота Андрея Манеева. На самом деле, всё гораздо запутаннее и не сводится к аналогии с водительскими удостоверениями: заплатил в школе, потом на экзаменах, получил права и ездишь.
Андрей Манеев летал и до того, как вступил во взаимоотношения с получившим скандальную известность авиационным учебным центром «Крылья Невы». В эту компанию в 2013-м пришли следователи и оперативники ФСБ. Расследовали свыше 50 эпизодов коммерческого подкупа, когда за подъемную для желающих сумму в центре якобы выдавали документы об обучении и квалификации пилотам коммерческой и гражданской авиации.
Среди таковых, по версии следствия, оказался и второй пилот авиакомпании «Россия» Андрей Манеев. Бывший военный летчик, выпускник Оренбургского училища (в нем служил Юрий Гагарин) якобы заплатил руководству «Крыльев Невы» за документы, необходимые для получения квалификации пилота коммерческой авиации и летного свидетельства.
Однако сегодня в последнем слове Манеев объяснил: он обратился в «Крылья Невы» просто как к посреднику по оформлению документов, но никаких фиктивных бумаг он там получать не мог и не должен был. Ведь опытному военному летчику и не нужно было проходить дополнительное практическое обучение и экзамены.
Андрей Манеев, пилот гражданской авиации: «Бывшему пилоту ВВС РФ для получения пилотского свидетельства было необходимо подать в Росавиацию только комплект копий своих документов, которые определены в федеральных авиационных правилах №147. Это копия паспорта, копия диплома об образовании, копия летной книжки, справки о налете. Никакое дополнительное переобучение ни законодательно, ни с точки зрения фактического опыта, ни с точки зрения знаний бывшим военным пилотам не требовалось».
В итоге Андрей Манеев обвинил органы следствия в том, что последние два года его жизни — вынужденное крутое пике, грозящее перейти в штопор. Правоохранители, по его мнению, вовсе не пожелали объективно разбираться в обстоятельствах дела и тонкостях получения документов военными пилотами при переходе на работу в гражданскую авиацию.
«Если приговор будет обвинительным, то все честно служившие родине летчики воспримут это как удар в спину», — добавил Манеев пищу для размышления судье. К слову, наказание как таковое ему и не грозит: ведь гособвинитель на прошлом заседании попросил признать его виновным, назначить год лишения свободы, но освободить от отбывания, так как истек срок давности. Еще одна характерная деталь, которая окрыляет сторону защиты, косвенно подтверждая доводы Андрея Манеева.
Уже после возбуждения уголовного дела и аннулирования пилотского свидетельства, выданного при спорном участии руководства «Крыльев Невы», он смог стать обладателем нового документа. Законность его получения сейчас никем не оспаривается.
Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв передает с заседания суда.
Дикая ситуация, когда первым делом самолеты, ну а документы — дело десятое, только на первый взгляд кажется сутью уголовного дела в отношении пилота Андрея Манеева. На самом деле, всё гораздо запутаннее и не сводится к аналогии с водительскими удостоверениями: заплатил в школе, потом на экзаменах, получил права и ездишь.
Андрей Манеев летал и до того, как вступил во взаимоотношения с получившим скандальную известность авиационным учебным центром «Крылья Невы». В эту компанию в 2013-м пришли следователи и оперативники ФСБ. Расследовали свыше 50 эпизодов коммерческого подкупа, когда за подъемную для желающих сумму в центре якобы выдавали документы об обучении и квалификации пилотам коммерческой и гражданской авиации.
Среди таковых, по версии следствия, оказался и второй пилот авиакомпании «Россия» Андрей Манеев. Бывший военный летчик, выпускник Оренбургского училища (в нем служил Юрий Гагарин) якобы заплатил руководству «Крыльев Невы» за документы, необходимые для получения квалификации пилота коммерческой авиации и летного свидетельства.
Однако сегодня в последнем слове Манеев объяснил: он обратился в «Крылья Невы» просто как к посреднику по оформлению документов, но никаких фиктивных бумаг он там получать не мог и не должен был. Ведь опытному военному летчику и не нужно было проходить дополнительное практическое обучение и экзамены.
Андрей Манеев, пилот гражданской авиации: «Бывшему пилоту ВВС РФ для получения пилотского свидетельства было необходимо подать в Росавиацию только комплект копий своих документов, которые определены в федеральных авиационных правилах №147. Это копия паспорта, копия диплома об образовании, копия летной книжки, справки о налете. Никакое дополнительное переобучение ни законодательно, ни с точки зрения фактического опыта, ни с точки зрения знаний бывшим военным пилотам не требовалось».
В итоге Андрей Манеев обвинил органы следствия в том, что последние два года его жизни — вынужденное крутое пике, грозящее перейти в штопор. Правоохранители, по его мнению, вовсе не пожелали объективно разбираться в обстоятельствах дела и тонкостях получения документов военными пилотами при переходе на работу в гражданскую авиацию.
«Если приговор будет обвинительным, то все честно служившие родине летчики воспримут это как удар в спину», — добавил Манеев пищу для размышления судье. К слову, наказание как таковое ему и не грозит: ведь гособвинитель на прошлом заседании попросил признать его виновным, назначить год лишения свободы, но освободить от отбывания, так как истек срок давности. Еще одна характерная деталь, которая окрыляет сторону защиты, косвенно подтверждая доводы Андрея Манеева.
Уже после возбуждения уголовного дела и аннулирования пилотского свидетельства, выданного при спорном участии руководства «Крыльев Невы», он смог стать обладателем нового документа. Законность его получения сейчас никем не оспаривается.
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