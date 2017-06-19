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  • 19.06, 20:30

    Немецкие футболисты удержали победу над австралийцами в Сочи

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    • Фото: Коротаев Артем / ТАСС
    Немецкие футболисты удержали победу над австралийцами в Сочи

    Немецкие футболисты удержали победу над австралийцами в Сочи

    Немецкие футболисты удержали победу над австралийцами в Сочи
  • Фото: Коротаев Артем / ТАСС

    • Действующие чемпионы мира начали выступление на Кубке конфедераций с непростой победы над сборной Австралии.

    Встреча, которая проходила на стадионе «Фишт» в Сочи, закончилась со счетом 3:2 в пользу команды Германии.

    Вперед немцы вышли уже на 5-й минуте — точный удар нанес Ларс Штиндль. На 41-й минуте Томас Рогич восстановил равновесие, однако еще до свистка на перерыв Юлиан Дракслер реализовал пенальти.

    А в начале второго тайма Леон Горецка увеличил разрыв в счете. На 56-й минуте Томи Юрич воспользовался ошибкой немецкого вратаря Бернда Лено и сократил отставание, однако уйти от поражения австралийцы не смогли.

    Эта победа позволила немцам догнать в группе «B» сборную Чили, которая накануне переиграла Камерун со счетом 2:0.

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