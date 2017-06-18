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  • 18.06, 23:17

    Сборная Чили выиграла у Камеруна в Москве

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    • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
    Сборная Чили выиграла у Камеруна в Москве

    Сборная Чили выиграла у Камеруна в Москве

    Сборная Чили выиграла у Камеруна в Москве
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Чилийцы одержали победу над Камеруном в матче группового этапа Кубка конфедераций на «Открытие Арене» в Москве.

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу чилийцев. Годы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90-я).

    В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам — у форварда был зафиксирован офсайд. Это уже второй случай отмены гола на турнире после использования видеоповторов — из-за офсайда ранее был отменен гол сборной Португалии.

    Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
    Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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