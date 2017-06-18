Сборная Чили выиграла у Камеруна в Москве

Чилийцы одержали победу над Камеруном в матче группового этапа Кубка конфедераций на «Открытие Арене» в Москве.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу чилийцев. Годы забили Артуро Видаль (81-я минута) и Эдуардо Варгас (90-я).
В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам — у форварда был зафиксирован офсайд. Это уже второй случай отмены гола на турнире после использования видеоповторов — из-за офсайда ранее был отменен гол сборной Португалии.
Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
В добавленное к первому тайму время Варгас отправил мяч в ворота соперника, однако гол был отменен после использования системы видеопомощи арбитрам — у форварда был зафиксирован офсайд. Это уже второй случай отмены гола на турнире после использования видеоповторов — из-за офсайда ранее был отменен гол сборной Португалии.
Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.
Кубок конфедерацийНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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