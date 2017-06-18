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  • 18.06, 20:15

    На Кубке конфедераций отменен первый гол после видеоповтора

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    • Фото РИА Новости, Антон Денисов
    На Кубке конфедераций отменен первый гол после видеоповтора

    На Кубке конфедераций отменен первый гол после видеоповтора

    На Кубке конфедераций отменен первый гол после видеоповтора
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • На Кубке конфедераций по футболу впервые использована система видеопомощи арбитрам.

    На проходящем в Казани матче между сборными Португалии и Мексики арбитр после использования системы видеоповторов отменил взятие мексиканских ворот.

    Эпизод произошел на 22-й минуте, когда мяч в ворота мексиканцев отправил защитник сборной Португалии Пепе. Команда успела отпраздновать гол, однако главный арбитр обратился к системе видеопомощи. Изучив атаку португальцев, судьи гол отменили, зафиксировав у Пепе офсайд.

    Система видеоповторов впервые используется на столь крупном футбольном турнире в качестве эксперимента.

    Тем временем после первого тайма в матче Португалии и Мексики ничья — 1:1. На гол португальца Рикарду Куарежмы ответил Хавьер Эрнандес.
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