На Кубке конфедераций отменен первый гол после видеоповтора

На Кубке конфедераций по футболу впервые использована система видеопомощи арбитрам.
На проходящем в Казани матче между сборными Португалии и Мексики арбитр после использования системы видеоповторов отменил взятие мексиканских ворот.
Эпизод произошел на 22-й минуте, когда мяч в ворота мексиканцев отправил защитник сборной Португалии Пепе. Команда успела отпраздновать гол, однако главный арбитр обратился к системе видеопомощи. Изучив атаку португальцев, судьи гол отменили, зафиксировав у Пепе офсайд.
Система видеоповторов впервые используется на столь крупном футбольном турнире в качестве эксперимента.
Тем временем после первого тайма в матче Португалии и Мексики ничья — 1:1. На гол португальца Рикарду Куарежмы ответил Хавьер Эрнандес.
Эпизод произошел на 22-й минуте, когда мяч в ворота мексиканцев отправил защитник сборной Португалии Пепе. Команда успела отпраздновать гол, однако главный арбитр обратился к системе видеопомощи. Изучив атаку португальцев, судьи гол отменили, зафиксировав у Пепе офсайд.
Система видеоповторов впервые используется на столь крупном футбольном турнире в качестве эксперимента.
Тем временем после первого тайма в матче Португалии и Мексики ничья — 1:1. На гол португальца Рикарду Куарежмы ответил Хавьер Эрнандес.
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