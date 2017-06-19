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  • 19.06, 14:26

    Порошенко вылетел в США на встречу с Трампом

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    Порошенко вылетел в США на встречу с Трампом

    Порошенко вылетел в США на встречу с Трампом

    Президент Украины Пётр Порошенко вылетел в США с рабочим визитом. Сообщается, что украинский лидер встретится с Дональдом Трампом.

    Об этом сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook/.

    Святослав Цеголко, пресс-секретарь Петра Порошенко: «Президент Украины отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты».

    О визите Порошенко в Вашингтон стало известно еще 14 июня. Тогда же СМИ сообщили о предстоящей встрече украинского президента с президентом США Дональдом Трампом.

    Также сообщалось, что в повестку встречи включены вопросы минских договоренностей, доступа в Крым международных наблюдателей, двустороннего сотрудничества Украины и США, а также помощи украинским реформам.

    При этом глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Порошенко и Трамп рассмотрят варианты взаимодействия по осуществлению давления на Россию, передает «Интерфакс».

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