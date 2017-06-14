СМИ: Порошенко встретится с Трампом в понедельник

Высокопоставленный источник в администрации президента Украины сообщил, что поездка Петра Порошенко в США уже согласована и начнется в понедельник, 19 июня.
Президент Украины Петр Порошенко встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах.
Источник: «Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом».
Газета сообщает, что в ближайшее время администрация президента официально объявит о полноценном государственном визите Петра Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Еще один чиновник заверил, что Порошенко и Трамп встретятся уже в понедельник, 19 июня.
Ранее в администрации украинского президента уже анонсировали поездку Порошенко в США, однако визит не состоялся: как утверждает издание, был отложен.
Источник: «Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом».
Газета сообщает, что в ближайшее время администрация президента официально объявит о полноценном государственном визите Петра Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Еще один чиновник заверил, что Порошенко и Трамп встретятся уже в понедельник, 19 июня.
Ранее в администрации украинского президента уже анонсировали поездку Порошенко в США, однако визит не состоялся: как утверждает издание, был отложен.
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